شكرا لقرائتكم خبر عن هل رفض النني الإحماء؟.. اعرف سبب ابتعاده عن المشاركة فى مباراة مصر وكينيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت مباراة مصر وكينيا التي أقيمت أمس وانتهت بالتعادل الإيجابي، واقعة تحدث عنها الجميع وهي عدم خوض محمد النني نجم أرسنال الإنجليزي للمباراة، على الرغم من جاهزيته للمباراة وتألقه مع فريقه الإنجليزي، إلى جانب خروج ثنائى الوسط المدافع طارق حامد و حمدي فتحي ونزول عمرو السولية وعمر جابر.

كشف مصدر مقرب من منتخب مصر، أن السبب في عدم مشاركة محمد النني بمباراة كينيا هو رفض اللاعب الإحماء والمشاركة في المباراة في الشوط الثاني، وتحديدا بعد دفع حسام البدري المدير الفني، بالتبديل الأول بخروج طارق حامد ونزول عمرو السولية، ليبلغ النني الجهاز الفني للمنتخب بعدها برفضه المشاركة فى المباراة، ليضطر البدري للاستعانة بعمر جابر على حساب حمدي فتحي المصاب في وسط الملعب المدافع، وهو ما أثار العديد من علامات الاستفهام.

وفى سياق آخر، عادت إلى القاهرة بعثة المنتخب الوطني على متن الطائرة الخاصة قادمة من العاصمة الكينية نيروبي، بعد تأهل المنتخب رسميا إلى نهائيات كأس الأمم الأفريقية بالتعادل مع كينيا 1-1.

ويواصل الفريق الوطني معسكره المغلق بالقاهرة عقب وصوله، استعدادًا لمواجهة جزر القمر يوم الثلاثاء المقبل، ضمن الجولة الأخيرة من تصفيات كأس الأمم الأفريقية.