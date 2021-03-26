شكرا لقرائتكم خبر عن نادي ليفربول يعلق على حادث قطار سوهاج والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حرص نادي ليفربول الإنجليزي، المحترف ضمن صفوفه النجم المصري محمد صلاح على تقديم التعازي في ضحايا حادث قطاري سوهاج الذي وقع ظهر اليوم الجمعة.

كان قد وقع حادث تصادم صباح اليوم الجمعة 26- 3- 2021 بين قطارين في محطة سكك حديد طهطا بسوهاج، بين قطار رقم ١٥٧ المميز وقطار رقم ٢٠١١ vip، وأعلنت وزارة الصحة والسكان، عن وفاة ٣٢ مواطناً وإصابة 165 آخرين في حادث تصادم قطارين بمركز طهطا، محافظة سوهاج.

وتوقفت حركة القطارات بالوجه القبلي والبالغ عددها ٤٦ رحلة في الذهاب والعودة، نتيجة تصادم قطاري سوهاج في قرية الصوامعة التابعة لمحافظة سوهاج، والذي تسبب في إصابة العشرات من بين الركاب، وتم الدفع بـ 105 سيارات إسعاف لنقل المصابين والجثامين، كما تم دفع بأطقم طبية من أكثر من محافظة بواقع 50 طبيبًا في جميع التخصصات.

وكتب الحساب الرسمي لنادي ليفربول عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر: «قلوبنا جميعًا في نادي ليفربول مع أهالي وأصدقاء من فقدوا حياتهم جراء حادث قطاري سوهاج بصعيد مصر ونتمنى الشفاء العاجل لجميع المصابين».

كما قام النجم محمد صلاح لاعب منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي بتقديم واجب العزاء في ضحايا حادث قطاري سوهاج.

وكتب محمد صلاح عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر: «خالص العزاء لأسر ضحايا قطار سوهاج وأتمنى الشفاء العاجل لجميع المصابين».