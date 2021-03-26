شكرا لقرائتكم خبر عن أسامة نبيه يوضح سبب إلغاء ودية الزمالك أمام «الشباب» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد أسامة نبيه المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أن هناك تحسنا ملحوظا في ارتفاع معدلات اللياقة البدنية لدى اللاعبين خلال الفترة الأخيرة في ظل تركيز الجهاز الفني على النواحي البدنية.

وأضاف نبيه في تصريحات نشرها الموقع الرسمي للنادي، أن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لنادي الزمالك ألغى المباراة الودية التي كان مقررا لها اليوم أمام فريق الشباب بالنادي من أجل زيادة الجرعة البدنية في التدريبات.

وشدد المدرب العام لنادي الزمالك على أن حالة لاعبي الفريق البدنية أفضل في الفترة الحالية وذلك قبل استئناف المباريات في الفترة المقبلة.

ويستعد الزمالك للقاء مولودية الجزائر المقرر لها يوم ٣ أبريل المقبل بالجزائر، في الجولة الخامسة لمباريات دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

أخطر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، لاعبيه بتقديم موعد المران الجماعي غدا السبت والمقرر إقامته على ملعب عبداللطيف أبورجيلة بمقر النادي.

وأبلغ الجهاز الإداري لنادي الزمالك لاعبي الفريق بالتجمع في الواحدة ظهرا بمقر النادي، على أن يبدأ المران الجماعي في الواحدة والنصف ظهرا، وذلك بعدما خاض الفريق مرانه اليوم في الثانية ظهرا.

على جانب آخر، قررت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك التقدم ببلاغ غدا السبت، إلى النائب العام، ضد بعض الصفحات والجروبات المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي التي تستخدم اسم الزمالك بدون ترخيص أو موافقة من إدارة النادي.

ووفقًا للموقع الرسمي للنادي، تقوم هذه الصفحات ببث الشائعات والأخبار المغلوطة حول فريق كرة القدم وفرق الألعاب الأخرى ومجلس إدارة الزمالك للعبث باستقرار النادي خلال هذه الفترة لأغراض ليست لها أي علاقة بمصلحة الكيان.

وأكدت اللجنة المكلفة بإدارة الزمالك أنها ستتصدى لأي محاولة لهدم استقرار النادي أو النيل من الفرق الرياضية المختلفة بالقلعة البيضاء.

وطالب مجلس إدارة الزمالك الجماهير وأعضاء النادي بعدم الالتفات لهذه الصفحات التي تسعى لهدم استقرار كيان نادي الزمالك العريق والحصول على المعلومات الخاصة بالنادي من المصادر الرسمية.