شكرا لقرائتكم خبر عن المريخ السوداني يعلن حضور جماهيره مواجهة الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن نادي المريخ السوداني حضور الجماهير مباراته ضد النادي الأهلي في المباراة التي تجمع الفريقين السبت المقبل 3 إبريل، ضمن منافسات الجولة الخامسة لدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

وكتب الحساب الرسمي لنادي المريخ السوداني عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «مجلس المريخ يخصص 80٪ من تذاكر مواجهة الأهلي للألتراس بأسعار رمزية.. خصص مجلس إدارة نادي المريخ 80٪ من تذاكر مباراة المريخ والأهلي في الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا لألتراس النادي بأسعار ستكون رمزية، وذلك لأهمية المواجهة التي تجمع المريخ بنظيره الأهلي المصري مطلع شهر أبريل المقبل».

يدرس بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الاعتماد على ناصر ماهر لاعب الوسط العائد من الإصابة، خلال مباريات الفريق المقبلة.

ويعاني لاعبي خط وسط الأهلي من الإجهاد كما تعرض حمدي فتحي لإصابة خلال مشاركته مع منتخب مصر ستبعده لفترة قد تصل إلى شهرين.

وعقد موسيماني جلسة منفردة مع ناصر ماهر، لاعب الفريق، على هامش مران الأهلي الذي أقيم صباح اليوم الجمعة، وذلك ضمن الجلسات التحفيزية التي يعقدها المدير الفني مع اللاعبين؛ سواء بشكل جماعي أو فردي.

ويسعى موسيماني لتجهيز جميع لاعبي الأهلي للمرحلة المقبلة، حيث خاض الفريق ودية أمس مع فريق الشباب بالنادي، وأدى مرانه صباح اليوم.

ويستعد الأهلي لمواجهة المريخ السوداني التي ستقام يوم 3 أبريل المقبل، ضمن منافسات الجولة الخامسة في دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.