شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر يستأنف تدريباته استعدادًا لمواجهة جزر القمر (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - واصل منتخب مصر الأول لكرة القدم تدريباته مساء اليوم الجمعة، تحت قيادة حسام البدري، المدير الفني للمنتخب، على أرضية ملعب استاد القاهرة الدولي، وذلك بعد العودة من كينيا، فجر اليوم، ضمن معسكره المغلق، استعدادا لمواجهة جزر القمر، المقرر لها الاثنين المقبل، بالجولة الختامية من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية بالكاميرون.

وشهد المران حضور أحمد مجاهد رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، ومحمد الشواربي عضو الاتحاد.

وبلغ المنتخب الوطني نهائيات كأس الأمم الأفريقية بالكاميرون، بعد تعادله مع كينيا بهدف لمثله، أمس الخميس.