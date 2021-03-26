شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يهزم طلائع الجيش في دوري السوبر لكرة السلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فاز الفريق الأول لكرة السلة بنادى الزمالك على فريق طلائع الجيش بنتيجة 60/73، وذلك في المباراة التي أقيمت على صالة نادى طلائع الجيش ضمن مباريات الجولة العاشرة من بطولة دورى السوبر.

وقاد الفريق في مباراة اليوم ياسر عبدالوهاب المدرب العام نظرا لتعرض الإسباني أجوستى بوش المدير الفني للفريق لوعكة صحية وعاونه سمير جودة ومحمد سعيد مدرب الأحمال ومصطفى محسن إداريا.