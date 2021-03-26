شكرا لقرائتكم خبر عن بلاغ جديد من الزمالك إلى النائب العام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قررت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك التقدم ببلاغ غدا السبت، إلى النائب العام، ضد بعض الصفحات والجروبات المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي التي تستخدم اسم الزمالك بدون ترخيص أو موافقة من إدارة النادي.

ووفقًا للموقع الرسمي للنادي، تقوم هذه الصفحات ببث الشائعات والأخبار المغلوطة حول فريق كرة القدم وفرق الألعاب الأخرى ومجلس إدارة الزمالك للعبث باستقرار النادي خلال هذه الفترة لأغراض ليست لها أي علاقة بمصلحة الكيان.

وأكدت اللجنة المكلفة بإدارة الزمالك أنها ستتصدى لأي محاولة لهدم استقرار النادي أو النيل من الفرق الرياضية المختلفة بالقلعة البيضاء.

وطالب مجلس إدارة الزمالك الجماهير وأعضاء النادي بعدم الالتفات لهذه الصفحات التي تسعى لهدم استقرار كيان نادي الزمالك العريق والحصول على المعلومات الخاصة بالنادي من المصادر الرسمية.