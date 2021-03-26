شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح ينعى ضحايا حادث قطار سوهاج والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حرص النجم محمد صلاح لاعب منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي على تقديم واجب العزاء في ضحايا حادث قطاري سوهاج الذي وقع ظهر اليوم الجمعة.

وكتب محمد صلاح عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر: «خالص العزاء لأسر ضحايا قطار سوهاج وأتمنى الشفاء العاجل لجميع المصابين».

كان قد وقع حادث تصادم صباح اليوم الجمعة 26- 3- 2021 بين قطارين في محطة سكك حديد طهطا بسوهاج، بين قطار رقم ١٥٧ المميز وقطار رقم ٢٠١١ vip، وأعلنت وزارة الصحة والسكان، عن وفاة ٣٢ مواطناً وإصابة ٦٦ آخرين في حادث تصادم قطارين بمركز طهطا، محافظة سوهاج.

وتوقفت حركة القطارات بالوجه القبلي والبالغ عددها ٤٦ رحلة في الذهاب والعودة، نتيجة تصادم قطاري سوهاج في قرية الصوامعة التابعة لمحافظة سوهاج، والذي تسبب في إصابة العشرات من بين الركاب.

قال مصطفى غنيمة، مساعد وزير الصحة للطب الوقائي، إنه تم رفع كافة الاستعدادات بعد حادث تصادم قطاري سوهاج اليوم الجمعة.

وتابع غنيمة أنه فور إبلاغ الجهات المعنية بوقوع حادث تصادم قطارين في سوهاج اليوم الجمعة، تم الدفع بـ 105 سيارات إسعاف لنقل المصابين والجثامين، كما تم دفع بأطقم طبية من أكثر من محافظة بواقع 50 طبيبًا في جميع التخصصات.

وأكد مساعد وزير الصحة للطب الوقائي أنه تمت السيطرة على الأوضاع سريعا ونقل المصابين إلى المستشفيات المجاورة لموقع تصادم القطارين في سوهاج.