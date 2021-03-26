شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يفوز على الجزيرة «72-64» في دوري كرة السلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حقق الفريق الأول لكرة السلة رجال بالنادي الأهلي فوزًا مهمًّا على حساب نظيره فريق الجزيرة، بنتيجة 72- 64 في المباراة التي أقيمت بين الفريقين اليوم الجمعة، ضمن منافسات بطولة دوري السوبر للمحترفين.

أقيمت المباراة على صالة استاد القاهرة، وشهدت أداءً قويًّا من جانب الفريقين، ونجح خلالها الأهلي في تقديم عرض قوي وتمكن من الفوز.

تقدم الأهلي في الفترة الأولى بنتيجة 13-10، واستمر تفوقه في الفترة الثانية بنتيجة 31-20.

ودفع الجهاز الفني بالنادي الأهلي بعدة تبديلات لإنعاش الخطوط، لتنتهي الفترة الثالثة بتقدم الأهلي بنتيجة 49-35، وواصل اللاعبون تفوقهم بعد ذلك لتنتهي الفترة الرابعة والمباراة بنتيجة 72-64.

وكان فريق رجال كرة السلة بالنادي الأهلي قد نجح في الفوز على نظيره طلائع الجيش في الجولة الماضية بنتيجة 86-63.