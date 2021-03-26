شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يفوز على طلائع الجيش في دوري كرة اليد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حقق الفريق الأول لكرة اليد رجال بالنادي الأهلي الفوز في المباراة التي جمعته اليوم الجمعة مع طلائع الجيش، في إطار منافسات بطولة الدوري.

أقيمت المباراة على صالة اتحاد الشرطة، وقدم خلالها الفريقان عرضًا قويًّا، ونجح الأهلي في إنهاء اللقاء لصالحه.

شهد الشوط الأول استحواذ لاعبي الأهلي وسيطرتهم على مجريات اللعب، لينتهي بتقدم الفريق بنتيجة ١٩-١٣، ثم استمر تفوق الأهلي في الشوط الثاني، لتنتهي المباراة بفوز الفريق بنتيجة ٣٣-٢٨.

ويأتي الفوز الأهلي على طلائع الجيش بعد أن كان الفريق قد تغلب أمس الخميس على هليوبوليس في بطولة الدوري.