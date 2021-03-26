شكرا لقرائتكم خبر عن موسيماني يُجهز ناصر ماهر لمواجهة الأهلي ضد المريخ السوداني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يدرس بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الاعتماد على ناصر ماهر لاعب الوسط العائد من الإصابة، خلال مباريات الفريق المقبلة.

ويعاني لاعبي خط وسط الأهلي من الإجهاد كما تعرض حمدي فتحي لإصابة خلال مشاركته مع منتخب مصر ستبعده لفترة قد تصل إلى شهرين.

وعقد موسيماني جلسة منفردة مع ناصر ماهر، لاعب الفريق، على هامش مران الأهلي الذي أقيم صباح اليوم الجمعة، وذلك ضمن الجلسات التحفيزية التي يعقدها المدير الفني مع اللاعبين؛ سواء بشكل جماعي أو فردي.

ويسعى موسيماني لتجهيز جميع لاعبي الأهلي للمرحلة المقبلة، حيث خاض الفريق ودية أمس مع فريق الشباب بالنادي، وأدى مرانه صباح اليوم.

ويستعد الأهلي لمواجهة المريخ السوداني التي تقام يوم 3 أبريل المقبل، ضمن منافسات الجولة الخامسة في دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

أعلن الدكتور أحمد أبوعبلة رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، نتيجة الفحوصات الطبية التي خضع لها حمدي فتحي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي خلال مشاركته في مباراة المنتخب الوطني أمام نظيره الكيني أمس في تصفيات أمم إفريقيا الكاميرون 2021.

وقال أبوعبلة إن إصابة حمدي فتحي جاءت عبارة عن كسر في إحدى عظمتي الذراع «الكعبرة».

وأوضح أن لاعب الأهلي سيتم وضع ذراعه في الجبس لمدة شهر، على أن يخضع لفحوصات طبية وأشعة أسبوعية بشكل دوري؛ من أجل الاطمئنان على تثبيت العظمة التي تعرضت للكسر.

وأوضح أن حمدي فتحي يحتاج لفترة زمنية قد تصل إلى شهرين كاملين؛ قبل العودة إلى تدريبات الأهلي والمباريات من جديد، استنادا إلى مدى استجابة عظمة ذراع اللاعب للالتئام خلال مرحلة العلاج والتأهيل.

وأوضح أنه بعد إخضاع حمدي فتحي للعديد من الفحوصات الطبية وبعد مراجعة التقارير الطبية الخاصة بإصابته، تم استبعاد فكرة التدخل الجراحي لعلاجه، والاتجاه نحو الإجراء التحفظي بشأن «تجبيس» ذراع اللاعب، وتجهيزه للمرحلة المقبلة؛ للعودة بشكل تدريجي للتدريبات الجماعية.

وكان الدكتور محمد أبوالعلا طبيب منتخب مصر، كشف في تصريحات للموقع الرسمي لاتحاد الكرة طبيعة الإصابة التي تعرض لها لاعب وسط الفراعنة حمدي فتحي.

ولم يستكمل اللاعب مشاركته في مباراة كينيا بالتصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا أمس، واستبدل في الشوط الثاني.