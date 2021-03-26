شكرا لقرائتكم خبر عن موسيمانى يرفض العفو عن كهربا قبل مواجهة المريخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - رفض بيتسو موسيمانى، المدير الفنى للفريق الكروى الأول بالنادى الأهلى، العفو عن محمود كهربا لاعب الفريق بالرغم من اعتذار اللاعب وتدخل بعض اللاعبين وأعضاء الجهاز الفنى لمصالحة الطرفين، لكن المدرب تمسك باستمرار تطبيق العقوبة حتى نهاية المدة التى حددتها عقوبة الإيقاف عن المشاركة فى المباريات الرسمية لمدة شهر مع خوضه التدريبات منفردا وتغريمه مليون جنيه، على خلفية رفض اللاعب مصافحة المدرب خلال مباراة الفريق مع طلائع الجيش بالدورى اعتراضا على عدم مشاركته.

وحسم سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادى الأهلى، الجدل حول تخفيف عقوبة محمود كهربا، بعد خلافه مع المدرب بيتسو موسيمانى.

وقال عبد الحفيظ إن الأزمة لم تكن سهلة، موضحًا أنه بمجرد الانتهاء من تنفيذ العقوبة يوم 4 إبريل المقبل، سيعود كهربا للمران الجماعى بشكل طبيعى مثل أى لاعب.

وأكد عبدالحفيظ أنه لا مفاوضات لضم ثنائى الزمالك أحمد سيد زيزو وفرجانى ساسى فى الموسم المقبل، موضحًا أن البعض يردد هذا الكلام ولكنه غير صحيح.

وأشار إلى أن الليبى حمدو الهونى نجم الترجى، موهوب، لكن الحديث عن التفاوض معه أمر سابق لأوانه وغير صحيح، خاصة أن الموسم الحالى سيمتد حتى يوم 30 سبتمبر المقبل.

وخاض الفريق تدريباته أمس على ملعب مختار التتش استعدادا للسفر إلى السودان يوم 31 مارس الجارى لمواجهة المريخ يوم 3 إبريل المقبل فى الجولة الخامسة لدور المجموعات ببطولة دورى أبطال إفريقيا، وعقد موسيمانى جلسة منفردة مع ناصر ماهر، لاعب الفريق، على هامش المران، وذلك ضمن الجلسات التحفيزية التى يعقدها المدير الفنى مع اللاعبين؛ سواء بشكل جماعى أو فردى.

ويسعى موسيمانى لتجهيز جميع اللاعبين للمرحلة المقبلة، وأدى اللاعبون تدريبات استشفائية؛ للتخلص من الإجهاد العضلى بعد ودية الفريق مع فريق الشباب بالنادى، والتى أعقبها إجراء تقسيمة لتجهيز جميع اللاعبين.

وخاض الفريق بعض الفقرات التدريبية الخفيفة تحت قيادة «رانجواجا» مخطط الأحمال كما أدى وليد سليمان، لاعب الفريق جلسة فى «الجيم» على هامش مران الفريق الذى أقيم صباح اليوم على ملعب التتش.

وشارك وليد سليمان فى ودية الفريق الأول أمام فريق شباب الأهلى التى أقيمت أمس، بعد الاطمئنان على حالته، والتأكد من جاهزيته من الناحية الطبية.

واكتفى سليمان بأداء «جلسة جيم»، ضمن البرنامج الخاص بتجهيزه للعودة إلى المشاركة مع الفريق خلال المباريات المقبلة، وفقا الرؤية الفنية، وقرر موسيمانى منح اللاعبين راحة سلبية اليوم السبت لتجنب الإرهاق ومنحهم مزيدا من الراحة خلال الأجندة الدولية على أن يستأنف الفريق تدريباته غدا على ملعبه استعدادا لمباراة المريخ.

من ناحية أخرى، غادر حمدى فتحى، لاعب الأهلى، معسكر منتخب مصر، بعد عودة البعثة من كينيا، فجر أمس الجمعة.

وتعرض «فتحى» للإصابة فى مباراة كينيا، بالجولة الخامسة لتصفيات أمم إفريقيا، وتأكد غيابه عن لقاء جزر القمر يوم الإثنين المقبل فى ختام التصفيات.

وأعلن اتحاد الكرة إصابة «فتحى» بشرخ فى إحدى عظمتى الذراع، حسبما ظهر فى نتيجة الأشعة التى خضع لها بأحد المستشفيات القريبة من المطار، بعد عودة البعثة إلى القاهرة، فيما عاد من جديد الجدل حول صفقة ضائعة من النادى الأهلى، عبر مواقع التواصل، بعدما نشر المهاجم الكونغولى الدولى، جاكسون موليكا، نجم ستاندر دى لييج البلجيكى، صورة له بقميص الأهلى.

ونشر «موليكا» صورة له وهو يرتدى قميص الأهلى عبر حسابه الرسمى على «إنستجرام»، ثم نشر رسالة من مشجع أهلاوى يدعوه إلى الانضمام للفريق.

وأهدى المهاجم الكونغولى، والتر بواليا، زميله «موليكا» قميص الأهلى، وهو ما جعل لاعب ستاندر دى لييج ينشر الصورة، ويذكر اسم «بواليا» لشكره على هذه الهدية.

وأشعل «موليكا» مواقع التواصل بهذه الصورة، خاصة أن الأهلى تحرك رسميًا فى الموسم الماضى للتعاقد مع «موليكا» حين كان لاعبًا فى مازيمبى، لكن المفاوضات لم تكتمل، وحسم النادى البلجيكى الصفقة.