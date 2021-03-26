شكرا لقرائتكم خبر عن «البدرى» يصالح «الننى» بخوض مواجهة جزر القمر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - استقر حسام البدرى، المدير الفنى للمنتخب الوطنى الأول لكرة القدم، على إجراء تغييرات في تشكيل المنتخب في مباراته أمام جزر القُمر، والتى من المقرر لها بعد غد الاثنين، في ختام التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية التي ستقام في الكاميرون.

جاء قرار البدرى من أجل منح الفرصة للاعبين جدد لاكتساب الخبرات اللازمة مع المنتخب بجانب تحقيق الفوز في نفس الوقت لتصدر المجموعة.

وقرر المدير الفنى للمنتخب الوطنى الدفع بمحمد الننى، نجم أرسنال الإنجليزى، في التشكيل الأساسى أمام جزر القمر على حساب حمدى فتحى في وسط الملعب، كما سيمنح الفرصة لواحد من الثنائى على جبر أو ياسر إبراهيم في خط الدفاع بجوار محمود الونش بعد عودة أحمد حجازى مدافع اتحاد جدة السعودى إلى السعودية عقب مباراة أمس أمام كينيا في الجولة الخامسة من التصفيات الإفريقية.

أما التغيير الثالث فسيكون في الناحية اليسرى للمنتخب، سواء بالدفع بعبدالله جمعة من البداية بدلًا من أحمد أيمن منصور لتفعيل الناحية الهجومية، أو بالدفع بمحمد شريف من البداية على حساب تريزيجيه وهو ما لم يحسمه حسام البدرى حتى الآن.

وتعادل منتخب مصر مع نظيره الكينى بهدف لكل منهما، في المباراة التي جرت بينهما أمس الأول على ستاد كاسرانى بالعاصمة الكينية نيروبى، وبهذه النتيحة تأهل منتخب مصر رسميًّا لنهائيات كان 2022، للمرة الـ25 في تاريخه معززًا رقمه القياسى كأكثر المنتخبات مشاركة في البطولة.

ورفع منتخب مصر رصيده بعد التعادل إلى 9 نقاط متساويًا مع جزر القمر، بينما رفع منتخب كينيا رصيده إلى 4 نقاط، ويتبقى للفراعنة مباراة واحدة بالتصفيات أمام جزر القمر بعد غد الاثنين، ستكون على صدارة المجموعة بعد ضمان المنتخبين التأهل رسميًّا.

وعادت إلى القاهرة، أمس، بعثة المنتخب الوطنى على متن الطائرة الخاصة قادمة من العاصمة الكينية نيروبى بعد تأهل المنتخب رسميًّا إلى نهائيات كأس الأمم الإفريقية بالتعادل مع كينيا 1-1.

ويحصل كل لاعب بالمنتخب الوطنى على مكافأة قدرها 200 ألف جنيه، بعد التأهل رسميًّا لأمم إفريقيا 2022، حيث تنص لائحة المنتخب على حصول كل لاعب على إجمالى المكافآت التي حصل عليها اللاعبون عقب كل مباراة في حالة التأهل لأمم إفريقيا في نهاية المشوار، ليحصل كل لاعب على 200 ألف جنيه.

من جانبه، أكد صرح حسام البدرى بأن الفريق يحتاج إلى وجوه جديدة في الفترة المقبلة، مؤكدًا سعادته بتحقيق الهدف من تصفيات أمم إفريقيا، كما أوضح أن أحمد حجازى فقط هو من غادر معسكر الفريق.

وقال البدرى في تصريحاته عقب التأهل: «الفترة الماضية شهدت ضغط مباريات للاعبين سواء محليين أو محترفين، لكن في النهاية الهدف تحقق، وبالطبع هناك أشياء بحاجة لتطوير ونحتاج التدعيم بعناصر أخرى جديدة».

وتابع: «سيكون هناك وجوه جديدة أمام جزر القمر سوف تحصل على الفرصة، لكن بكل تأكيد سوف نتعامل مع المباراة بجدية.. هذه المرحلة لتحقيق الأهداف قبل أي شىء».

وتحدث عن الحالة البدنية للاعبين: «الأهلى والزمالك وبيراميدز أصحاب الأعداد الأكبر من لاعبى المنتخب وهناك ضغط مباريات بالنسبة لهم، وبالطبع نحن نريد أن ننظر للمستقبل ونتعامل مع كافة الظروف وهذا ما سيحدث مع الوقت».

أما عن سبب غياب محمد الننى عن المشاركة أساسيًا في المباراة، فقال: «كل أمر له حسابات ومعايير، والننى شارك معى في تدريب واحد، والمباراة المقبلة بشكل كبير جدًا يمكن أن يتواجد الننى، لكن لا أستطيع الحديث عن كافة الأمور».

وأوضح موقف اللاعبين المحترفين، قائلًا: «انتهيت لتوى من مباراة كينيا، وحجازى رحل بالفعل إلى السعودية أما باقى المحترفين فهم متواجدون معنا في المباراة المقبلة بشكل طبيعى».

واختتم قائلًا: «لم أكن أرغب في الحديث عن الأكسجين، لكن هذا بالطبع عنصر من عناصر التعامل مع المباراة، كنت أتمنى الفوز والحمد لله الهدف تحقق».