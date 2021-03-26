شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يسعى لإقناع باتشيكو بعدم تصعيد أزمة المستحقات لـ«فيفا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يبذل مجلس إدارة نادى الزمالك محاولات مكثفة لإقناع البرتغالى جيمى باتشيكو بعدم تصعيد أزمة مستحقاته المالية المقدرة بـ600 ألف دولار إلى الاتحاد الدولى لكرة القدم وذلك بعد فسخ الزمالك عقده عقب مواجهة سيراميكا في بطولة الدورى وتواصل مجلس الزمالك مع المدرب البرتغالى للتوصل إلى حل ودى لاحتواء أزمة المستحقات.

في ذات السياق قرر مجلس إدارة نادى الزمالك استئناف حكم فيفا الذي تم لصالح اللاعب التونسى حمدى النقاز، لاعب الترجى الحالى.

كان الزمالك تلقى خطاباً من الاتحاد الدولى فيفا يُفيد بتغريم النادى مليونًا و200 ألف دولار لصالح حمدى النقاز بعد فسخ عقده من جانب واحد.

وتقدمت اللجنة المكلفة بإدارة نادى الزمالك بمستندات جديدة تُفيد بحصول حمدى النقاز على مستحقاته المالية على 4 دفعات وفقا للعقد الموقع بين النادى واللاعب.

وتنتظر اللجنة المكلفة بإدارة الزمالك تحديد موعد لجلسة استماع فيفا بحضور محامى النادى وحمدى النقاز لحسم الملف.

كان محامى اللاعب التونسى حمدى النقاز أعلن أن الاتحاد الدولى لكرة القدم أصدر حكماً لصالح المدافع ولاعب الترجى الحالى.

وقضى الحكم الذي أصدرته لجنة التظلمات بفيفا بتغريم الزمالك بمبلغ مليون و250 ألف دولار.

وجاء هذا الحكم بسبب عدم حصوله على مستحقاته خلال فترة الأربعة أشهر الأخيرة التي قضاها مع نادى الزمالك وهو ما نفاه النادى الأبيض، وأعلن حمدى نهاية العام الماضى فسخ تعاقده مع الزمالك بشكل منفرد.

من جهة أخرى أثار تألق سيف الجزيرى مع منتخب تونس وتسجيله هدفين أمام منتخب ليبيا أزمة جديدة، وطالبت إدارة النادى الجهاز الفنى بقيادة كارتيرون بضرورة الاستفادة من اللاعب في بطولة الدورى لإثبات قدرات اللاعب وتخفيف الهجوم على الإدارة.