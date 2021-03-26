شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يقرر الوقوف دقيقة حدادًا على ضحايا حادث قطار سوهاج والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قررت اللجنة المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة أحمد مجاهد، الوقوف دقيقة حدادًا على أرواح ضحايا حادث قطاري سوهاج وذلك قبل جميع مباريات كل المسابقات التي يشرف عليها الاتحاد.

ونعى اتحاد الكرة ضحايا الحادث في بيان نشره عبر موقعه الرسمي، قال خلاله: «قرر الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة أحمد مجاهد الوقوف دقيقة حدادًا على أرواح ضحايا حادث قطاري الصعيد وذلك قبل جميع مباريات كل المسابقات.. وينعى الاتحاد المصري جميع ضحايا الحادث سائلين المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته ويربط على قلوب محبيهم ويشفي المصابين ويحمي شعب مصر من كل سوء».

كان قد وقع حادث تصادم صباح اليوم الجمعة 26- 3- 2021 بين قطارين في محطة سكك حديد طهطا بسوهاج، بين قطار رقم ١٥٧ المميز وقطار رقم ٢٠١١ vip، وأعلنت وزارة الصحة والسكان، عن وفاة ٣٢ مواطناً وإصابة ٦٦ آخرين في حادث تصادم قطارين بمركز طهطا، محافظة سوهاج.

وتوقفت حركة القطارات بالوجه القبلي والبالغ عددها ٤٦ رحلة في الذهاب والعودة، نتيجة تصادم قطاري سوهاج في قرية الصوامعة التابعة لمحافظة سوهاج، والذي تسبب في إصابة العشرات من بين الركاب.