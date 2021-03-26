شكرا لقرائتكم خبر عن مران الإسماعيلي: تدريبات خاصة واجتماع مع الشامي.. وعودة محمد صادق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أدى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي المران المسائي اليوم الجمعة، خلال فترة التوقف ضمن برنامج الاستعداد لاستكمال منافسات الدوري المصري الممتاز في الموسم الحالي.

وبحسب الموقع الرسمي لنادي الإسماعيلي جاءت أبرز ملامح المران كالتالي:

استمر المران لمدة ساعتين وأدى عمر هنيدى ومحمد عبدالسميع ومحمد ناصر وعماد حمدى ومصطفى الزنارى ومحمد الشامى ومحمد مصيلحى تدريبات خاصة تحت قيادة حمد إبراهيم وعلي طه عضوي الجهاز الفنى الجديد الذي يقوده إيهاب جلال المدير الفني الجديد للفريق.

كما تم عقد اجتماع بين عماد سليمان عضو اللجنة الفنية، المشرف على فريق الكرة ومحمد الشامى جناح الفريق على هامش المران.

المران اشتمل على تدريبات الاستحواذ على الكرة تحت الضغط فضلا عن التحرك دون كرة وخلق المساحات وسبل إنهاء الهجمات على المرمى.

وشهد المران عودة محمد صادق لاعب الوسط للتدريبات الجماعية، وأجرى جلال تقسيمة قوية بين اللاعبين على الملعب كاملا وتخللها منح تعليمات خاصة للمدافعين.

وأدى حراس المرمى تدريباتهم تحت قيادة مدربهم مصطفى كمال، على سرعة رد الفعل والتعامل مع التسديدات والانفرادات.