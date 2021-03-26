شكرا لقرائتكم خبر عن وقفة سليمة داخل الزمالك للمطالبة بإنقاذ النادي (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نظم بعض أعضاء الجمعية العمومية بنادي الزمالك وقفة سليمة داخل مقر النادي، وتحديدًا في الحديقة الرئيسية أمام مبنى «نور الدالي» مقر اللجنة الثلاثية الموقتة المكلفة بإدارة شؤون النادي.

ورفع أعضاء الجمعية العمومية لافتات توكد سليمة وقفتهم واحتجاجهم وطالبوا بإنقاذ النادي واعتراف اللجنة الثلاثية بالأخطاء.

وانضم للأعضاء عددا من الموظفين والعاملين وبعض الأجهزة الفنية الذين لم يحصلوا على مستحقاتهم طوال الشهور الثلاثة الماضية.

ورفع المحتجون ضد اللجنة الثلاثية لافتات مكتوب عليها: «لابد من الاعتراف بالأخطاء أثناء محاولة التجديد والإصلاح»، و«الوقفة سلمية نادي الزمالك بيتنا وملكنا»،

و«إنقذوا نادي الزمالك».

الرمالك

الرمالك