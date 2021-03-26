شكرا لقرائتكم خبر عن نداء عاجل من وزير الرياضة لشباب سوهاج بعد حادث قطاري الصعيد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - دعا الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، شباب محافظة سوهاج والمحافظات القريبة بالتبرع بالدم لمصابي حادث تصادم قطاري سوهاج والذي وقع اليوم الجمعة، ما أدى إلى وفاة عدد من ركاب القطارين وإصابة آخرين.

ومن جانبه، قال محمد فريد مدير مديرية الشباب والرياضة بسوهاج، إنه جارٍ التحرك لمكان الحادث والمستشفيات، وتم فتح جميع المقرات الكشفية لاستقبال أي حالة تحتاج مساعدة أو إيواء، مؤكداً أن الجميع جاهز لتقديم الدعم اللوجيستي الكامل والتبرع بالدم.

وقد توجه الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بخالص العزاء وصادق المواساة لأسر ضحايا الحادث الأليم، سائلًا المولى عز وجل أن يتغمدهم بموفور رحمته، ويسكنهم فسيح جناته، وأن يلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان، وأن يمنَّ على المصابين بالشفاء العاجل.

وكان وزير الشباب والرياضة قد وجه بوقف جميع فعاليات اليوم، كما وجه كافة مديريات الشباب والرياضة بالمحافظات بوقف جميع الاحتفالات تضامنا مع ضحايا الحادث، مشيرا إلى تواجد مديرية الشباب والرياضة وفرق الكشافة بمحافظة سوهاج لتقديم المساعدة ومد يد العون للمصابين.