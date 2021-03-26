شكرا لقرائتكم خبر عن العروبة يتصدر دوري الهواة والإمارات يتراجع للثالث والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الفجيرة: نزار جعفر

اعتلى العروبة صدارة دوري الدرجة الأولى بعد فوزه على مضيفه التعاون 4-صفر الجمعة، في افتتاح مواجهات الأسبوع الـ18 لدوري الدرجة الأولى.

سجل أهداف الفريق العرباوي الفرنسي فتحي ساخي هدفين (43 و91 )،والنيجيري فيكتور نوانيري (21) والبرازيلي رود ريجو سيلفالا(39 )،ليرفع رصيده إلى 34 نقطة في المركز الأول من 16 مباراة، بفارق الأهداف عن البطائح الثاني الذي لعب 17 مباراة، في حين تراجع فريق الإمارات الذي خلد للراحة هذا الأسبوع إلى المركز الثالث برصيد 33 نقطة من 16 مباراة.

وعلى ملعب الذيد، واصل البطائح مطاردة الصدارة بالفوز على أصحاب الأرض بهدف وحيد سجله البرازيلي ويندرسون ميوراو في الدقيقة61 .

وتختتم الجولة 18 السبت، بمباراتين منزوعتي الدسم، تجمع دبا الحصن والحمرية، ومسافي والعربي.

في اللقاء الأول، يدخل الحصن والعنابي إلى ملعب المباراة من أجل تحسين صورتهما، فكلاهما فقد فرصة المنافسة على الصعود، وللحصن 24 نقطة في المركز الخامس، ولضيفه 18 نقطة في المركز السابع.

ورغم أن المباراة هامشية، لكن يتوقع أن تشهد إثارة كبيرة على اعتبار أنها ديربي، وكل طرف يريد الفوز على منافسه والحصول على النقاط الثلاث، بغرض إنهاء الدوري في أفضل مركز ممكن، وكان الحصن خسر الجولة الماضية أمام العروبة في مباراة تبعتها ردود أفعال كبيرة وشكوى من الحصن ضد التحكيم، فالفريق يرى أنه تعرض لظلم، وأنه كان يستحق الفوز الذي يستهدفه في اللقاء لتعويض الخسارة الأخيرة، ويريد الحمرية بالمقابل حفظ ماء الوجه بالفوز في المباريات الأخيرة، ليختتم الدوري برصيد يتجاوز الخمس وعشرين نقطة على الأقل، طالما أنه أخفق في الصعود.

وفي مباراة أخرى، يحل العربي السادس ضيفاً على مسافي عاشر الترتيب، وهي مباراة ستكون مفتوحة على كل الاحتمالات وخالية من الضغوط، ويتطلع مسافي للفوز ورفع رصيده إلى 18نقطة والابتعاد عن المركز قبل الأخير، ويأمل فريق المدرب محمد الخديم في حصد أكبر عدد من النقاط فيما تبقى من مواجهات ليختتم الموسم بأفضل صورة، قبل أن يرتب أوراقه للموسم الجديد، فيما يرغب العربي في متابعة نتائجه الجيدة والوصول إلى 22 نقطة وهو كان حصل على 19 نقطة في المركز السادس، وقدم العربي موسماً جيداً وحدثت طفرة كبيرة في أداء الفرق ونتائجه ويرغب في استمرارها بالفوز على مسافي.