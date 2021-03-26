شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح يستعد بجدية وتركيز لمباراة جزر القمر بصورة من تدريبات الفراعنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد النجم محمد صلاح، المحترف فى صفوف نادى ليفربول الإنجليزى، والمتواجد حاليا فى معسكر المنتخب الوطنى، لمباراة الجولة الأخيرة، أمام منتخب جزر القمر، من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الأفريقية فى الكاميرون 2022، حيث نشر عبر ستورى حسابه على إنستجرام، صورة من تدريبات المنتخب وتظهر عليه الجدية والتركيز.



محمد صلاح

وواصل منتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة حسام البدرى تدريباته باستاد القاهرة الدولى، بعد العودة من كينيا، فجر اليوم الجمعة، ضمن معسكره المغلق، استعدادا لمواجهة جزر القمر، المقرر لها الاثنين المقبل بالجولة الختامية من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية بالكاميرون.

وبلغ المنتخب الوطنى نهائيات كأس الأمم الأفريقية بالكاميرون بعد تعادله مع كينيا بهدف لمثله، أمس الخميس.

بينما اكتفى اللاعبون الذين شاركوا فى مباراة كينيا أمس، الخميس، بجلسات استشفاء، من أجل تجهيزهم لمباراة جزر القمر المقرر لها الإثنين المقبل.

وعادت إلى القاهرة بعثة المنتخب الوطنى على متن الطائرة الخاصة قادمة من العاصمة الكينية نيروبى بعد تأهل المنتخب رسميا إلى نهائيات كأس الأمم الأفريقية بالتعادل مع كينيا 1-1.