شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يقرر صرف مستحقات لاعبى السلة والطائرة الأسبوع المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك، برئاسة المستشار عماد عبد العزيز، صرف مستحقات لاعبي فريقى كرة السلة والطائرة بالنادى خلال الأسبوع المقبل. وكانت اللجنة المكلفة بإدارة النادي قامت بصرف مليوني جنيه من مستحقات لاعبي فريق كرة اليد، خلال الساعات القليلة الماضية، وهي عبارة عن قيمة مستحقات اللاعبين حتى شهر فبراير الماضي.

وتحرص اللجنة المكلفة بإدارة النادي على توفير مستحقات لاعبي الفرق المختلفة في القلعة البيضاء وتلبية كل متطلبات جميع فرق النادي.

وقامت اللجنة بتوفير طائرة خاصة لرحلة الفريق الأول لكرة القدم إلى الجزائر من أجل مواجهة فريق مولودية الجزائر، حيث حدد "كاف" يوم 3 أبريل المقبل موعدا لمواجهة مولودية الجزائر في إطار الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا والتي تقام على ملعب 5 يوليو بالجزائر.

وأبدت اللجنة المكلفة بإدارة الزمالك رغبتها فى توفير طائرة خاصة لنقل بعثة الفريق للجزائر استعدادا لمواجهة المولودية، في إطار سعيها لتوفير الراحة الكاملة لفريق الكرة، وتسعى إدارة نادى الزمالك لتذليل كافة العقبات أمام فريق الكرة، فمنذ بداية دور مجموعات دورى الأبطال، قامت اللجنة المكلفة بإدارة النادى بتوفير طائرة خاصة فى كل رحلة.