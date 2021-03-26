شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى لـ حمدي فتحي: ننتظر عودتك سريعاً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت الصفحة الرسمية للنادى الأهلى رسالة دعم للاعب الفريق حمدى فتحى عقب الإصابة التي لحقت به خلال مشاركته مع منتخب مصر أمام كينيا فى التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية وعلقت بعبارة، "ننتظر عودتك سريعا حمدى فتحي".

ويغيب حمدى فتحى عن مباريات المارد الأحمر فترة لن تقل عن ستة أسابيع بعد إصابته بشرخ فى الذراع خلال مباراة مصر وكينيا أمس، وأثبتت الأشعة التى أجراها اللاعب خلال الساعات الماضية إصابته بشرخ فى الذراع ويحتاج لفترة علاج لن تقل عن ستة أسابيع.

وغادر حمدى فتحى مباراة مصر وكينيا أمس فى الدقيقة 70 للإصابة فى الذراع وأجرى أشعة صباح اليوم بمجرد وصول بعثة منتخب مصر للقاهرة أثبتت إصابته بشرخ فى الذراع ويحتاج ستة أسابيع للتعافى من الإصابة.

إصابة حمدى فتحى ستبعده عن مواجهات مصيرية للأهلى عقب نهاية فترة الأجندة الدولية، حيث يخوض المارد الأحمر مباريات حاسمة سواء على صعيد دورى الأبطال الأفريقى أو بطولة الدورى.

وبذلك يغيب حمدى فتحى عن 13 مباراة للأهلى هى: "النصر بكأس مصر، ومباراتى القمة أمام الزمالك في الدورى، وسموحة وإنبى والمصرى والجونة وغزل المحلة والاتحاد السكندرى، بجانب مباراتى المريخ السودانى وسيمبا التنزانى بدوري أبطال أفريقيا، ومباراتى الذهاب والإياب للدور ربع النهائى لدوري الأبطال حال تأهل المارد الأحمر لها.



