شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يقدم بلاغًا للنائب العام ضد صفحات تنتحل اسم النادى وتروج شائعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت اللجنة المكلفة بإدارة نادى الزمالك تقديم بلاغ غداً للنائب العام ضد بعض الصفحات والجروبات المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي التى تستخدم اسم النادى دون ترخيص أو موافقة من إدارة النادي، وتروج شائعات وأخبار مغلوطة حول فريق كرة القدم وفرق الألعاب الأخرى ومجلس إدارة النادى للعبث باستقرار النادى خلال هذه الفترة لأغراض ليس لها أى علاقة بمصلحة الكيان.

وأكدت اللجنة المكلفة بإدارة القلعة البيضاء، أنها ستتصدى لأى محاولة لهدم استقرار النادى أو النيل من الفرق الرياضية المختلفة بالقلعة البيضاء.

وطالب مجلس إدارة النادي الجماهير وأعضاء الزمالك بعدم الالتفات لهذه الصفحات التى تسعى لهدم استقرار كيان نادى الزمالك العريق والحصول على المعلومات الخاصة بالنادي من المصادر الرسمية.