شكرا لقرائتكم خبر عن إشادة من الجهاز الفنى للزمالك بسيف الجزيرى بعد تألقه مع نسور قرطاح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، بتألق التونسي سيف الدين الجزيري مهاجم الفريق الأبيض مع منتخب بلاده فى مباراة ليبيا الأخيرة بالجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية والتي فاز فيها نسور قرطاج بخماسية مقابل هدفين.

وأكد أسامة نبيه المدرب العام للزمالك أن الجزيري ظهر بمستوى جيد للغاية مع منتخب بلاده واطمأن الجهاز الفني على اللاعب، موضحا أن الجهاز الفني للزمالك يحرص على متابعة حالة اللاعبين الدوليين في المنتخبات قبل مواجهة مولودية الجزائر.

ونجح سيف الجزيرى فى تسجيل هدفين في مباراة أمس مع منتخب بلاده أمام المنتخب الليبي، والتى انتهت بفوز نسور قرطاج بخماسية مقابل هدفين.

ويستعد فريق الكرة الأول بالزمالك بقيادة باتريس كارتيرون لمواجهة مولودية الجزائر يوم 3 أبريل المقبل في الجولة الخامسة لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويحتاج الزمالك لتحقيق الفوز على المولودية ثم تونجيث السنغالي بالقاهرة مع خسارة بطل الجزائر مباراة الجولة السادسة أمام الترجي ليتأهل الأبيض للدور المقبل كثاني المجموعة برفقة الترجي، الذى ضمن التأهل رسميا بالفوز على الأبيض في الجولتين الثالثة والرابعة من البطولة.