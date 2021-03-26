شكرا لقرائتكم خبر عن موسيمانى عن صورته بصحبة فينجر: لا يحتاج لمقدمة.. ومع فالفيردى: مدينة كرة القدم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى، المدير الفنى للنادى الأهلى، عن صور جديدة مع أساطير الكرة العالمية، فبعد نشر صورة مع أسطورة التدريب الإيطالى أريجو ساكى، نشر موسيمانى صورة جديد مع الأسطورة الفرنسى أرسين فينجر، المدير الفنى الأسبق لفريق أرسنال الإنجليزى، وأخرى مع إرنستو فالفيردى، المدير الفنى الأسبق لبرشلونة، واللذين حصلا على العديد من البطولات خلال مسيرتهما التدريبية.



موسيمانى وفينجر

ونشر موسيمانى صورته مع فينجر عبر حسابه على إنستجرام وصحبها بتعليق: "إنه لا يحتاج إلى مقدمة، فقط تذكر هايبرى وإستاد الإمارات.. أميليا، فان بيرسى، فييرا، روبرت بيريز، تييرى هنرى.. إلخ، قائمة لا حصر لها، إنه السيد أرسين فينجر"، كما علق موسيمانى، على صورته مع فالفيردى، قائلا: "إرنستو فالفيردى.. مدينة كرة القدم".

موسيمانى وفالفيردى

من ناحية أخرى، استغل ميشال بروكيتش، المدير الفنى لقطاع الناشئين بالنادى الأهلى، إقامة مباراة ودية بين الفريق الأول للأهلى مع شبابه، لعقد جلسة مع بيتسو موسيمانى المدير الفنى للفريق الأول، للحديث عن كيفية التنسيق بين الفريق الأول وفرق قطاع الناشئين، وضرورة التعاون بين الطرفين خلال الفترة المقبلة بشكل أكبر، واستمرار الاستعانة بلاعبى القطاع الذى يضم لاعبين مميزين.





واتفق بروكيتش مع موسيمانى على استمرار تصعيد اللاعبين المميزين فى فرق قطاع الناشئين لتدعيم الفريق الأول باستمرار، من أجل اكتساب خبرات التدرب وسط اللاعبين الكبار، ولتدعيم الفريق الأول بالمواهب المميزة من فرق القطاع.





وصعد موسيمانى 12 لاعباً من قطاع الناشئين بالأهلى لتعويض الغيابات الكثيرة فى صفوف الأهلى بسبب انضمام عدد كبير للمنتخب الأول والمنتخب الأولمبي، بخلاف اللاعبين المصابين، فى إطار استعدادات الفريق الأحمر لمواجهة المريخ السودانى يوم 3 أبريل بالجولة الخامسة من دور المجموعات لدورى أبطال أفريقيا.