شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يهزم الترسانة فى مؤجلات دورى رجال الطائرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز فريق رجال الكرة الطائرة بالنادى الأهلى، بقيادة مديره الفنى محمد مصيلحى، على الترسانة بنتيجة 3 / 0 فى المبارة المؤجلة بينهما بدورى رجال الكرة الطائرة الممتاز للموسم المحلى 2020 / 2021 بعدما كان محددا لها 10 مارس الجارى، إلا أن فريق الشواكيش طلب تأجيلها.

ونجح فريق الأهلى فى الفوز بهذا اللقاء من أجل اعتلاء صدارة الدورى الممتاز برصيد 31 نقطة بعدما فاز على الزمالك فى الجولة الأخيرة 3 / 0. ونجح فريق الكرة الطائرة بالنادى الأهلى فى الفوز على الزمالك بنتيجة 3 / 0 مساء الإثنين الماضي ، فى ختام منافسات الدور الأول من نهائيات الدورى الممتاز للرجال للموسم المحلى 2020 / 2021 على صالة نادى المقاولون العرب ، ولعب الزمالك 11 مواجهة فاز فى 10 مباريات وخسر واحدة، بينما لعب الأهلى11 مواجهات فاز فى 10 وخسر فى مباراة.

وينطلق الدور الثانى من نهائيات دوري رجال الكرة الطائرة الممتاز للموسم المحلى 2020 / 2021 يوم 29 مارس الجارى على ملاعب الأندية المشاركة فى المسابقة، حيث تشهد الجولة الأولى من هذا الدور لقاءات قوية بين كل من: القناة مع الزمالك وسموحة مع الأهلي وبتروجت مع طلائع الجيش وهليوبوليس مع الاتحاد السكندري والترسانة مع الطيران وسبورتنج مع الداخلية.

وتقام مباراة الأهلي والزمالك فى الدورالثانى بختام المسابقة يوم 3 مايو المقبل، فيما يختتم الدور الأول بلقاء مؤجل بين الطيران وطلائع الجيش يوم 26 من نفس الشهر الجارى.