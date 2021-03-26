شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يعدل موعد تدريبات الزمالك من جديد قبل مواجهة مولودية الجزائر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أخطر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، لاعبيه بتقديم موعد المران الجماعي المقرر له غدا السبت، على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة فى إطار الاستعداد للعودة للمباريات.

وأبلغ الجهاز الإداري للزمالك لاعبي الفريق بالتجمع في الواحدة ظهرا بمقر النادي، على أن يبدأ المران الجماعي في الواحدة والنصف ظهرًا، وذلك بعدما خاض الفريق مرانه اليوم الجمعة في الثانية ظهرا.

كارتيرون منذ أن تولى مهمة قيادة الزمالك خلفًا للبرتغالى جايمى باتشيكو، لم يستقر على موعد ثابت للمران حتى الآن.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة نظيره مولودية الجزائر المقرر لها يوم 3 أبريل المقبل ضمن منافسات الجولة الخامسة لدور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويحتاج الزمالك الفوز أمام المولودية بالجزائر ثم تونجيث السنغالي بالقاهرة مع خسارة بطل الجزائر مباراة الجولة السادسة أمام الترجي ليتأهل الأبيض للدور المقبل كثاني المجموعة برفقة الترجي، الذى ضمن التأهل رسميا بالفوز على الأبيض في الجولتين الثالثة والرابعة من البطولة.