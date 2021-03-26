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حصاد الرياضة المصرية اليوم الجمعة 26 / 3 / 2021

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القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الجمعة 26 / 3 / 2021 العديد من الاخبار المهمة، أبرزها حمدى فتحى يغادر معسكر المنتخب بعد إصابته بشرخ فى الذراع.

حمدى فتحى يغادر معسكر المنتخب بعد إصابته بشرخ فى الذراع

حمدى فتحى يغادر معسكر المنتخب بعد إصابته بشرخ فى الذراع

 

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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