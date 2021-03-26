شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم الجمعة 26 / 3 / 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الجمعة 26 / 3 / 2021 العديد من الاخبار المهمة، أبرزها حمدى فتحى يغادر معسكر المنتخب بعد إصابته بشرخ فى الذراع. حمدى فتحى يغادر معسكر المنتخب بعد إصابته بشرخ فى الذراع المنتخب: رمضان صبحى خضع للكشف الطبى وتأكدنا من إصابته قبل استبعاده اختبارات المحكمات الجدد 30 مارس موسيماني يتفق مع بروكيتش على مواصلة تصعيد الناشئين للفريق الأول بالأهلي الأهلى يكشف تفاصيل إصابة حمدي فتحى: "كسر وليس شرخا ويغيب شهرين" النقاز يُعلق على مستندات الزمالك الجديدة فى الاستئناف ضد حكم "فيفا" مران الزمالك.. اجتماع كارتيرون مع اللاعبين وبرنامج لفتوح وعودة أحمد نادر السيد رئيس الزمالك يزور المران ويطمئن على حالة فتوح.. وكارتيرون يرفع الحمل البدنى