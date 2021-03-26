شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن أشرف يغادر معسكر المنتخب صباحا لاستكمال علاجه بالأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - غادر أيمن أشرف لاعب الأهلي معسكر منتخب مصر المقام حالياً بالقاهرة استعداداً لمباراة جزر القمر المقرر لها الاثنين المقبل في الجولة السادسة والأخيرة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2022 بالكاميرون.

وأكد مسئولو منتخب مصر أن أيمن أشرف غادر معسكر الفراعنة صباح اليوم من أجل استكمال علاجه بالنادى الأهلي، وهناك تنسيق بين الجهاز الطبي للمنتخب والجهاز الطبي للأهلي بذلك.

وكشف مسؤولو منتخب مصر أنه لن يتم استدعاء لاعبين بدلاء للثنائى أحمد حجازى وحمدى فتحى للانضمام للمعسكر قبل مباراة جزر القمر المقرر لها الاثنين المقبل فى ختام التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2022.

وأوضح مسؤولو المنتخب الوطنى أن الجهاز الفنى استدعى 28 لاعبا من البداية تحسبا لهذه الظروف، وبالتالى فالمجموعة الموجودة بإمكانها تعويض أى غايابات.

وغادر حمدى حمدى فتحى معسكر المنتخب الوطنى اليوم بعد إصابته بشرخ فى أحد عظمتى الذراع، بينما توجه أحمد حجازى من كينيا إلى السعودية مباشرة للانضمام إلى ناديه اتحاد جدة، وفقا للاتفاق الذى تم مع المنتخب قبل المعسكر الحالى.

وعادت إلى القاهرة بعثة المنتخب الوطني على متن الطائرة الخاصة قادمة من العاصمة الكينية نيروبي بعد تأهل المنتخب رسميا إلى نهائيات كأس الأمم الافريقية بالتعادل مع كينيا 1-1.

ويواصل الفريق الوطني معسكره المغلق بالقاهرة عقب وصوله استعدادًا لمواجهة جزر القمر يوم الاثنين المقبل ضمن الجولة الأخيرة من تصفيات كآس الأمم الأفريقية.