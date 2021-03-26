شكرا لقرائتكم خبر عن المنتخب يواصل تدريباته بعد العودة من كينيا وجلسات استشفاء للأساسيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام البدري تدريباته باستاد القاهرة الدولي، بعد العودة من كينيا، فجر اليوم الجمعة، ضمن معسكره المغلق، استعدادا لمواجهة جزر القمر، المقرر لها الاثنين المقبل بالجولة الختامية من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية بالكاميرون.

وبلغ المنتخب الوطني نهائيات كأس الأمم الأفريقية بالكاميرون بعد تعادله مع كينيا بهدف لمثله، أمس الخميس.

بينما اكتفي اللاعبون الذين شاركو فى مباراة كينيا أمس، الخميس، بجلسات استشفاء من أجل تجهيزهم لمباراة جزر القمر المقرر لها الاثنين المقبل.

وعادت إلى القاهرة بعثة المنتخب الوطني على متن الطائرة الخاصة قادمة من العاصمة الكينية نيروبي بعد تأهل المنتخب رسميا إلى نهائيات كأس الأمم الأفريقية بالتعادل مع كينيا 1-1.