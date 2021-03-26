شكرا لقرائتكم خبر عن المنتخب يواصل تدريباته بعد العودة من كينيا وجلسات استشفاء للأساسيين والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - واصل منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام البدري تدريباته باستاد القاهرة الدولي، بعد العودة من كينيا، فجر اليوم الجمعة، ضمن معسكره المغلق، استعدادا لمواجهة جزر القمر، المقرر لها الاثنين المقبل بالجولة الختامية من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية بالكاميرون.
وبلغ المنتخب الوطني نهائيات كأس الأمم الأفريقية بالكاميرون بعد تعادله مع كينيا بهدف لمثله، أمس الخميس.
بينما اكتفي اللاعبون الذين شاركو فى مباراة كينيا أمس، الخميس، بجلسات استشفاء من أجل تجهيزهم لمباراة جزر القمر المقرر لها الاثنين المقبل.
فى سياق متصل رفض مسؤولو المنتخب الوطنى، ما تردد مؤخرا حول تمارض رمضان صبحى لاعب بيراميدز وإدعائه الإصابة حتى لا ينضم لمعسكر المنتخب الحالى لخوض مباراتىّ كينيا وجزر القمر.
وأوضح مسؤلو المنتخب الوطنى، أن رمضان صبحى وأحمد توفيق ومحمد حمدى لاعبى بيراميدز خضعوا للكشف الطبى فى المنتخب بمعرفة الدكتور محمد أبو العلا طبيب المنتخب، وخضعوا للأشعة بأحد المستشفيات وتأكد طبيب المنتخب من عدم جاهزيتهم للمباراتين وأبلغ طبيب المنتخب حسام البدرى المدير الفنى للمنتخب بالأمر قبل أن يتم استبعادهم للإصابة.
وتابع مسؤولو المنتخب، أن سفر اللاعب إلى الإمارات من عدمه ليس للمنتخب علاقة به لأن اللاعب ليس على قوة المنتخب حاليا بعدما تم التأكد من إصابته بشد فى العضلة الخلفية وعدم لحاقه بمباراتىّ كينيا وجزر القمر.