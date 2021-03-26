مصدر في الزمالك لمصراوي: عبد المقصود ينضم لجهاز كارتيرون خلال ساعات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-رامي بشاي:

أكد مصدر داخل نادي الزمالك، أنه تم الاتفاق مع أحمد عبد المقصود، مدرب نادي الصقر السعودي للانضمام إلى الجهاز الفني للفريق بقيادة باتريس كارتيرون.

وقال المصدر الذي تحفظ على ذكر اسمه في تصريحات لمصراوي، إن عبد المقصود أنهى علاقته بشكل ودي مع نادي الصقر بعد قيادة الفريق اليوم للصعود إلى دوري الدرجة الثانية السعودي

وأوضح، أن عبد المقصود سيصل مصر في ساعة مبكرة من غدا السبت للانضمام الى الجهاز الفني للزمالك بقيادة كارتيرون.

وأشار إلى أن اختيار عبد المقصود للعمل مدرب مساعد جاء بناءً على طلب من الفرنسي باتريس كارتيرون بسبب معرفته به خلال تدريبه في الدوري السعودي.

وأتم: "المدرب سيتواجد غدا في النادي لإتمام الاتفاق بشكل رسمي والانضمام إلى التدريبات الجماعية للفريق".