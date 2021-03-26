الزمالك يقرر تقديم بلاغ ضد "صفحات" تستخدم اسم النادي لنشر الشائعات

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - محرر الخليج 365:

أعلن نادي الزمالك اليوم الجمعة نيته التقدم ببلاغ رسمي للنائب العام غدًا السبت ضمن صفحات تستخدم اسم النادي على مواقع التواصل الاجتماعي وتنشر الشائعات والأخبار المغلوطة.

وقال الزمالك في بيان أصدره عبر موقعه الرسمي: "قررت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك التقدم ببلاغ غدا للنائب العام ضد بعض الصفحات والجروبات المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي التي تستخدم اسم الزمالك بدون ترخيص أو موافقة من إدارة النادي وتقوم ببث الشائعات والأخبار المغلوطة حول فريق كرة القدم وفرق الألعاب الأخرى ومجلس إدارة النادي للعبث باستقرار النادي خلال هذه الفترة لأغراض ليست لها أي علاقة بمصلحة الكيان".

وتابع النادي في بيانه: "وأكدت اللجنة المكلفة بإدارة النادي أنها ستتصدى لأي محاولة لهدم استقرار النادي أو النيل من الفرق الرياضية المختلفة بالقلعة البيضاء".

واختتم قائلًا :"وطالب مجلس إدارة النادي الجماهير وأعضاء النادي بعدم الالتفات لهذه الصفحات التي تسعى لهدم استقرار كيان نادي الزمالك العريق والحصول على المعلومات الخاصة بالنادي من المصادر الرسمية".

وتولت لجنة مؤقتة إدارة شئون الزمالك أواخر العام الماضي بعد تجميد نشط مجلس الإدارة على خلفية بعض المخلفات حسب ما أعلنت الجهة الإدارية.