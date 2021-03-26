الأهلي يتصدر دوري الطائرة بعد الفوز على الترسانة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد علام:

اعتلى الأهلي صدارة دوري الكرة الطائرة بعد الفوز على الترسانة بنتيجة 3-0 في المباراة المؤجلة بينهما التي أقيمت مساء اليوم على صالة ميت عقبة.

وحسم الأهلي المباراة لصالحه بثلاثة أشواط نظيفة، حيث فاز بالشوط الأول بنتيجة 25-15، والثاني بنتيجة 25-17 والثالث بنتيجة 25-23.

وشهدت المباراة إراحة العديد من العناصر الأساسية مثل أحمد صلاح وعبد الله عبد السلام والمحترفين الكندي ريموند والبلغاري كراسيمير جيورجيف.

وبهذه النتيجة يعتلي الاهلي صدارة دوري الكرة الطائرة برصيد 31 نقطة، متفوقا على الزمالك الذي تراجع الى المركز الثاني برصيد 28 نقطة.بينما توقف رصيد الترسانة عند النقطة ال7.