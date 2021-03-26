المريخ يعلن تخصيص 80% من تذاكر مباراته أمام الأهلي للأولتراس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

أعلن نادي المريخ السوداني في بيان رسمي أصدره اليوم الجمعة عن تخصيص 80% من عدد الحضور في مواجهة الأهلي بدوري أبطال إفريقيا للأولتراس وبأسعار رمزية.

وقال المريخ في بيان أصدار اليوم: "خصص مجلس إدارة نادي المريخ 80٪ من تذاكر مباراة المريخ والأهلي في الجولة الخامسة من دور إبطال أفريقيا لألتراس النادي بأسعار ستكون رمزية".

وتابع النادي السوداني: "وذلك لأهمية المواجهة التي تجمع المريخ بنظيره الأهلي المصري مطلع شهر أبريل المقبل".

ويلعب الأهلي أمام المريخ السوداني ضمن الجولة الخامسة من دور المجموعات وسيكون بحاجة إلى تحقيق نتيجة إيجابية للحفاظ على فرصه في التأهل من ناحية وتصدر المجموعة في الجولة الأخيرة من ناحية أخرى.

ووافق الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" في وقت سابق للفرق والمنتخبات السودانية على حضور 1000 فرد داخل الاستاد.