مصدر لمصراوي: أيمن أشرف يغادر معسكر منتخب مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - أحمد عبدالباسط:

غادر أيمن أشرف مدافع المنتخب المصري معسكر الفريق اليوم الجمعة، بعدما تعرض للإجهاد نتيجة السفر إلى كينيا بالرغم من معاناته من خشونة في الركبة.

وقال مصدر من داخل منتخب مصر اليوم الجمعة في تصريحاته لـ"الخليج 365" أن أيمن أشرف غادر معسكر المنتخب عقب العودة من كينيا، وذلك لشعوره بالإجهاد بسبب السفر بالرغم من معاناته من خشونة في الركبة.

وأوضح المصدر ذاته أن منتخب مصر سوف يخوض مباراة جزر القمر في ختام تصفيات أمم إفريقيا بدون خدمات أيمن أشرف الذي لم يشارك أمام كينيا أيضًا.

وتأهل المنتخب المصري إلى نهائيات أمم إفريقيا عقب التعادل مع كينيا 1-1 خارج الأرض، وسيخوض مباراة جزر القمر لتحديد ترتيبه في المجموعة سواء بالمركز الأول أو الثاني.