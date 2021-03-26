صلاح يعلق على حادث قطار سوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

نعى محمد صلاح نجم المنتخب المصري والمحترف في صفوف ليفربول، ضحايا حادث قطاري سوهاج والذي أدى إلى وفاة 32 شخصَا وإصابة 114 آخرين.

وكتب صلاح عبر صفحته الرسمية "تويتر" اليوم الجمعة :"خالص العزاء لأسر ضحايا قطار سوهاج وأتمنى الشفاء العاجل لجميع المصابين".

وكان صلاح تواجد مع المنتخب المصري في مباراة كينيا والتي أقيمت مساء أمس الخميس، وانتهت بنتيجة التعادل الإيجابي (1-1) ضمن حسابات الجولة الخامسة في إطار مباريات المجموعة السابعة.

هذه النتيجة ساهمت في صعود المنتخب المصري لبطولة كأس الأمم الأفريقية والتي ستقام بالكاميرون مطلع العام المقبل.

ومن المقرر أن يختتم المنتخب المصري مشواره في مرحلة المجموعات بمواجهة جزر القمر في صراع الحصول على الصدارة، حيث ستقام هذه المباراة يوم الإثنين المقبل.

جدير بالذكر أن المنتخب المصري يتصدر الترتيب برصيد تسع نقاط بالتساوي مع منتخب جزر القمر، في المقابل يحتل منتخب كينيا الترتيب الثالث برصيد أربع نقاط، وأخيرًا توجو برصيد ثلاث نقاط.