الأهلي يفوز على طلائع الجيش بدوري اليد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد علام:

واصل فريق الأهلي انتصاراته في مسابقة دوري المحترفين لكرة اليد بالتغلب على طلائع الجيش بنتيجة 33-28، ضمن مباريات الجولة العاشرة من المسابقة.

وانتهى الشوط الاول بتقدم الاهلي بنتيجة 19-13.

وواصل الاهلي تفوقه في الشوط الثاني من المباراة، وسيطر عليه كما كان الحال في الشوط الأول، لينهي المباراة لصالحه بفارق 5 أهداف.

وبهذه النتيجة رفع الأهلي رصيده إلى 31 نقطة، في المركز الثاني خلف الزمالك صاحب نفس الرصيد لكنه متفوق بفارق المواجهات.

بينما أصبح رصيد طلائع الجيش 20 نقطة في المركز الخامس في ترتيب المسابقة.

وتنص لوائح المسابقة بالاتحاد المصري لكرة اليد على منح الفريق الفائز ثلاث نقاط، بينما يحصل الخاسر على نقطتين، وفي حالة التعادل يحصل الفريقين على نقطتين لكلا منهما.

ويحصل على لقب البطولة الفريق الأكثر حصدا للنقاط، وفي حالة تساوي فريقين في عدد النقاط يتم اللجوء إلى مباراة فاصلة.