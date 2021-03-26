اتحاد الكرة يُعلن الوقوف دقيقة حدادًا على أرواح ضحايا حادث قطاري سوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرةـ الخليج 365:

أعلن اتحاد الكرة، الوقوف دقيقة حدادًا على أرواح ضحايا حادث قطاري سوهاج قبل جميع مباريات كل المسابقات.

ونعى اتحاد الكرة، عبر البيان ذاته الصادر عنه اليوم الجمعة، جميع ضحايا الحادث: "سائلين المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته، ويسكنهم فسيح جناته ويربط على قلوب محبيهم ويشفي المصابين ويحمي شعب مصر من كل سوء".

شهدت محافظة سوهاج اليوم الجمعة، حادث تصادم قطاري سكة حديد، بقرية الصوامع مركز طهطا، ما أسفر عن مصرع 32، وإصابة 114.

من ناحيتها قالت هيئة السكك الحديدية، في بيان عاجل لها، حول أسباب وقوع الحادث: "في هذه الأثناء وفي تمام الساعة 11:42 صباحًا تجاوز قطار 2011 مكيف "أسوان/القاهرة" سيمافور 709، واصطدم بمؤخرة آخر عربة بقطار 157، ما أدى إلى انقلاب عربتين من مؤخرة قطار 157 المتوقف على السكة، وانقلاب جرار قطار 2011 وعربة القوى، ما أدى إلى وقوع عدد من الإصابات والوفيات.