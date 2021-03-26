الأهلي والزمالك يفوزان قبل لقاء القمة بدوري السوبر للسلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد علام:

تغلب الأهلي على الجزيرة بنتيجة 72-64، ضمن مباريات الجولة العاشرة لدوري السوبر لكرة السلة في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم على صالة استاد القاهرة الرياضي.

وشهدت المباراة عودة إيهاب أمين من الإصابة بعد إصابته في الأصبع خلال مواجهة الاتحاد السكندري.

وعلى جانب أخر، تغلب الزمالك على فريق طلائع الجيش بنتيجة 72-60، ضمن مباريات نفس الجولة بالمسابقة.

وسيلتقي الزمالك والأهلي في الجولة الحادية عشر ضمن مسابقة دوري السوبر للسلة وتقام المباراة على صالة عبد الرحمن فوزي بمقر النادي بميت عقبة يوم الجمعة المقبل.

وبهذه النتائج، أصبح رصيد الزمالك 18 نقطة متصدراٍ الدوري مؤقتا في إنتظاره لنتيجة مباراة الاتحاد وسبورتنج التي تقام مساء اليوم، وطلائع الجيش أصبح رصيده 11 نقطة في المركز الثامن بالترتيب.

بينما أصبح رصيد الجزيرة بعد هزيمة اليوم 18 نقطة في المركز الثاني مؤقتا إنتظار لنتيجة مباراة الاتحاد وسبورتنج.

ورفع الأهلي رصيده إلى النقطة الـ15 ويصعد بها للمركز الرابع مؤقتا إنتظارا لمواجهة سبورتنج والاتحاد.

تقام هذه المرحلة بنظام الذهاب والإياب، على أن يتم تحديد أصحاب المراكز من الاول للثامن بعد نهاية مرحلة الإياب.

ويلتقي الأول مع الثامن والثاني مع السابع، والثالث مع السادس، والرابع مع الخامس في منافسات دور الثمانية لدوري السوبر للسلة وتقام هذه المواجهات بنظام البلاي أوفس Best of 5.