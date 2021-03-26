عصام نوار يترأس بعثة منتخب المصارعة في بطولة إفريقيا

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن اللواء عصام نوار رئيس الاتحاد المصري للمصارعة عن قائمة المنتخب التي تخوض مباريات بطولة إفريقيا .

وأكد نوار أن المنتخب القومي للمصارعة يخوض مباريات بطولة إفريقيا والاوقيانوس باشتراك دولة استراليا وهي البطولة المؤهله للاولمبياد طوكيو بعدد ١٥ لاعب يوم الخميس ١/ ٤ .

وتابع قائلاً إن البغثة تتشكل من اللواء عصام النوار

رئيس الاتحاد ليكون رئيسا للبعثه نظرا لأهمية البطولة والعميد هاني عبد الفتاح .

وجاءت قائمة اللاعبون كالتالي.. المصارعة الرومانية وزن ٦٠ ك هيثم فهمي وزن ٧٧ وائل حمدي وزن ٨٦ محمد مصطفي وزن ٩٧ محمد جبر وزن ١٣٠ عبداللطيف منيع والمدرب اشرف

الغرابلي ومحمد ابراهيم المصارعة الحرة وزن ٥٧ك جمال عبدالناصر وزن ٦٥ ك فتحي طارق وزن ٧٥ عمرو رضا وزن ٨٦ خالد مسعود وزن ٩٦ حسام الميرغني وزن ١٢٥ ضياء جودة والمدرب فرج عبدالرازق المصارعة النسائيه وزن ٥٥ك٠ك ندي مدني وزن ٦٠ ايمان عصام وزن ٦٧ ايناس خورشيد وزن ٧٦ ك سمر عامر والمدرب محمود حامد ومحمد طلبة وتعد هذه البطولة هي البطولة الرئيسيه للتأهيل لاوليمبياد طوكيو