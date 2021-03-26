ساولو باولو البرازيلي يعلن التعاقد مع مهاجم إنتر ميلان السابق

ياسر رشاد - القاهرة - عاد إيدير مارتينز، مهاجم نادي إنتر ميلان والمنتخب الإيطالي، إلى الدوري البرازيلي ، حيث وقع عقدًا مع فريق ساو باولو حتى ديسمبر 2022.

تم إطلاق سراح مهاجم إنتر السابق

مؤخرًا من قبل فريق جيانغسو سونينغ الصيني وأكد ساو باولو اتمام التعاقد معه على موقعه الرسمي على شبكة الإنترنت.

البرازيلي المولد البالغ من العمر 34 عامًا ، لعب 26 مباراة مع إيطاليا ، و245 مباراة في الدوري الإيطالي مع إمبولي وتشيزينا وبريشيا وإنتر ميلان وسمبدوريا.

كما سجل 60 هدفًا في الدوري الإيطالي ، لكنه غادر إلى الصين في يوليو 2018.