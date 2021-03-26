خليلوزيتش يمنح منير الحدادي القميص رقم 10 بمنتخب المغرب

ياسر رشاد - القاهرة - استقر البوسني وحيد خليلوزيتش، المدير الفني لمنتخب المغرب، على منح القميص رقم 10 لمنير الحدادي مهاجم إشبيلية الإسباني، لرفع معنوياته ولتأكيد قيمته الكبيرة مستقبلا مع أسود الأطلس.

واستهل الحدادي ظهوره الأول مع الأسود أمام موريتانيا، بعد تأهيله مؤخرا من

طرف الفيفا بعد صراع مع إسبانيا، ومنحه الضوء الأخضر لتمثيل البلد الذي اختاره.

ويواجه منتخب المغرب مضيفه الموريتاني، مساء اليوم الجمعة، في الجولة الخامسة من تصفيات كأس أمم إفريقيا، ويزين منير

الحدادي التشكيل الأساسي.وكان القميص رقم 10 معلقًا منذ فترة، وتحديدا منذ استبعاد يونس بلهندة من صفوف المنتخب المغربي، ليمنحه البوسني وحيد خليلوزيتش لمنير الحدادي.وحمل القميص رقم 10 في صفوف الأسود، العديد من الأساطير وعلى رأسهم إدريس باموس أول عميد للمغرب بمونديال المكسيك 1970، ومحمد التيمومي حامل الكرة الذهبية الأفريقية 1985.