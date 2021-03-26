بلياردو الصيد "الفرنسي" يفوز بالدوري الفضي

ياسر رشاد - القاهرة - توج فريق البلياردو الفرنسي بصيد الدقي ببطولة الدوري الفضي، فيما فاز بالمركز الثاني في منافسات الدوري الذهبي، وجاء فى المركز الثالث في إطار منافسات الدوري البرونزي.

مثل: الصيد اللاعبين خالد حسين، محمود أيمن، رياض نادي، امير مجدي، عمر عادل، محمد عابدين، أحمد مصطفى، تامر جاد، خالد عمر، محمد محسن، وائل شريف، عامر شوقي، عمر عبد القادر، مجدي صلاح، إيهاب أبو

جبل.

يقود الفريق الجهاز الفنى والإدارى المكون من صلاح حافظ المدير الفنى، وإيهاب جبر المشرف الإدارى للفريق .

والطائرة تفوز ..

من ناحية أخرى ،تغلب فريق 17 سنة بنين للكرة الطائرة بصيد الدقى على نظيره نادى الجيش بنتيجة 3 / صفر فى المباراة التى جمعت الفريقين على ملعب الأخير ضمن منافسات

الدور التمهيدى لبطولة الجمهورية للكرة الطائرة.

مثل الصيد اللاعبين حازم إيهاب، محمد أشرف، أحمد عمرو، يحيي محمد، يوسف المرشدي، عمر اشرف، فتحى هشام، أحمد خالد، عمر وليد، محمد أكرم، على أشرف، مازن ماجد، عمار حسين، حمزة محمد، أحمد محمد، عبد الرحمن فؤاد، مهاب محمد، أحمد المصري، يوسف عمرو.

يقود اللاعبون الجهاز الفنى والإدارى المكون من محمود غزال المدير الفنى لقطاع الرجال، وحسام زغلول مشرف قطاع الناشئين، وخالد إبراهيم مدرب الفريق، الدكتور بيشوي نادى طيب، مسعد جمعة خدمات معاونه.