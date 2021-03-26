طائرة الصيد تتفوق على الجيش بثلاثية في بطولة الجمهورية

ياسر رشاد - القاهرة - تغلب فريق 17 سنة بنين للكرة الطائرة بصيد الدقى على نظيره نادى الجيش بنتيجة 3 / صفر فى المباراة التى جمعت الفريقين على ملعب الأخير ضمن منافسات الدور التمهيدى لبطولة الجمهورية للكرة الطائرة.

مثل الصيد اللاعبين حازم إيهاب، محمد اشرف، أحمد عمرو، يحيي محمد، يوسف المرشدي، عمر اشرف، فتحى هشام، أحمد خالد، عمر وليد، محمد أكرم، على أشرف، مازن ماجد، عمار حسين، حمزة

محمد، أحمد محمد، عبد الرحمن فؤاد، مهاب محمد، أحمد المصري، يوسف عمرو.

يقود اللاعبين الجهاز الفنى والإدارى المكون من محمود غزال المدير الفنى لقطاع الرجال، وحسام زغلول مشرف قطاع الناشئين، وخالد إبراهيم مدرب الفريق، الدكتور بيشوي نادى طيب، مسعد جمعة خدمات معاونة.