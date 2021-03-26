رالي أكروبوليس يعود الى روزنامة بطولة العالم لأول مرة منذ 2013

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باريس : سيعود رالي أكروبوليس اليوناني الشهير الى بطولة العالم للراليات للمرة الأولى منذ عام 2013، وذلك ليحل بدلا من رالي تشيلي في روزنامة 2021 بحسب ما أعلن المنظمون الجمعة.

وبات رالي تشيلي الذي كان مقررا بحسب الروزنامة بين 9 و12 أيلول/سبتمبر المقبل، خارج البطولة هذا الموسم بسبب قيود السفر الناجمة عن تفشي فيروس كورونا، ما فتح الباب أمام عودة الرالي اليوناني الشهير بطرقاته المتعرجة المليئة بالحصى ما جعله أحد أصعب مراحل البطولة وأكثرها تحدياً لقدرات السائقين.

وقال مروج بطولة العالم للراليات إن رالي أكروبوليس "سيشكل الجولة العاشرة من الموسم بين 9 و12 أيلول/سبتمبر، ليحل بدلا من رالي تشيلي الذي ألغي لسوء الحظ نتيجة استمرار قيود السفر وغيرها بسبب الجائحة".

وأشار البيان الى أن بطولة العالم للراليات أبرمت "اتفاقاً لأعوام عدة" مع الحكومة اليونانية لعودة رالي أكروبوليس الذي كان على روزنامة البطولة العالمية من 1973 حتى 2013.

وكان البطل الاسكتلندي الراحل كولين ماكراي الأكثر تتويجاً في هذا الرالي بعدما أحرزه 5 مرات، آخرها عام 2002، فيما يتقاسم سائقون أربعة المركز الثاني بثلاثة انتصارات، بينهم الفرنسي الاسطوري سيباستيان لوب والإسباني كارلوس ساينس.

في ما يلي روزنامة 2021 بعد إدراج رالي أكروبوليس وإلغاء رالي تشيلي:

21 24 كانون الثاني/يناير: مونتي كارلو وفاز به الفرنسي سيباستيان أوجييه

26 28 شباط/فبراير: القطب الشمالي (فنلندا) وفاز به الاستوني أوت تاناك

22 25 نيسان/ابريل: كرواتيا

20 23 ايار/مايو: البرتغال

3 6 حزيران/يونيو: ايطاليا

24 27 حزيران/يونيو: سافاري (كينيا)

15 18 تموز/يوليو: استونيا

29 تموز/يوليو 1 اب/اغسطس: فنلندا

13 15 اب/اغسطس: إيبر (بلجيكا)

9 12 ايلول/سبتمبر: أكروبوليس (اليونان)

14 17 تشرين الاول/اكتوبر: اسبانيا