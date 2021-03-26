شكرا لقرائتكم خبر عن موسيماني يتفق مع بروكيتش على مواصلة تصعيد الناشئين للفريق الأول بالأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استغل ميشال بروكيتش، المدير الفنى لقطاع الناشئين بالنادى الأهلى، إقامة مباراة ودية بين الفريق الأول للأهلى مع شبابه، لعقد جلسة مع بيتسو موسيمانى المدير الفنى للفريق الأول، للحديث عن كيفية التنسيق بين الفريق الأول وفرق قطاع الناشئين، وضرورة التعاون بين الطرفين خلال الفترة المقبلة بشكل أكبر، واستمرار الاستعانة بلاعبى القطاع الذى يضم لاعبين مميزين.

واتفق بروكيتش مع موسيمانى على استمرار تصعيد اللاعبين المميزين فى فرق قطاع الناشئين لتدعيم الفريق الأول باستمرار، من أجل اكتساب خبرات التدرب وسط اللاعبين الكبار، ولتدعيم الفريق الأول بالمواهب المميزة من فرق القطاع.

كما تحدث بروكيتش مع موسيمانى عن إمكانية توحيد طرق اللعب بين الفريق الأول وفرق قطاع الناشئين، من أجل التعود على أسلوب اللعب الذى يعتمده الفريق الأول ولا يكون مختلفاً عن الأسلوب الذى تنتهجه فرق قطاع الناشئين.

وصعد موسيمانى 12 لاعباً من قطاع الناشئين بالأهلى لتعويض الغيابات الكثيرة فى صفوف الأهلى بسبب انضمام عدد كبير للمنتخب الأول والمنتخب الأولمبي، بخلاف اللاعبين المصابين، فى إطار استعدادات الفريق الأحمر لمواجهة المريخ السودانى يوم 3 أبريل بالجولة الخامسة من دور المجموعات لدورى أبطال أفريقيا.