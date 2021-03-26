شكرا لقرائتكم خبر عن غزل المحلة يفوز على الجونة 1 / 0 وديا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فريق غزل المحلة، بقيادة خالد عيد، الفوز على الجونة بهدف دون مقابل فى المباراة الودية التى جمعت الفريقين اليوم على أحد الملاعب الفرعية لاستاد الدفاع الجوى، ضمن الاستعدادات لاستئناف مباريات بطولة الدورى المصرى الممتاز، وأحرز هدف اللقاء الوحيد محمد فتح الله "كماتشو".

واختتم فريق غزل المحلة معسكرة المغلق والذى أقيم لمدة أسبوع بأحد فنادق القاهرة والتي خاص فيها الفريق مباراتين وديتين وذلك لمنح الفرصة للاعبى الفريق التي لم تشاراك في المباريات بصفه أساسية.

ومنح خالد عيد المدير الفني لفريق غزل المحلة لاعبى الفريق راحة سلبية لمدة 24 ساعة والعودة للتدريبات يوم الأحد القادم استعدادا لإستئناف مباريات بطولة الدورى المصرى الممتاز .

ويستضيف فريق غزل المحلة نظيرة سموحة ضمن مباريات الجولة الـ18 من بطولة الدورى المصرى الممتاز يوم 6 أبريل المقبل .

ويحتل فريق غزل المحلة المركز التاسع بجدول ترتيب بطولة الدورى المصرى الممتاز برصيد 22 نقطة عقب خوض 16 مباراة فوز فى 5 والتعادل في 7 والخساراة فى 4 مباريات.