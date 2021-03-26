شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يهزم طلائع الجيش فى دورى المحترفين لكرة اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز فريق رجال كرة اليد بالنادى الأهلي على نظيره طلائع الجيش بنتيجة 33/28، فى إطار مواجهات الجولة العاشرة بالمرحلة الثانية من دورى المحترفين لكرة اليد للموسم المحلى 2020/2021.

ونجح فريق الأهلى فى رفع رصيده إلى النقطة 28 بالفوز فى هذا اللقاء، حيث فاز على هليوبوليس 32/30 أمس .

فيما قرر مجلس إدارة اتحاد كرة اليد تأجيل استكمال جولتى موسم كورونا بدورى المحترفين الذى كان قد تم تحديد موعده يومى 1 و2 أبريل المقبلين، إلى أجل غير مسمى.

كما قررالمجلس استفتاء مركز التسوية والتحكيم على الموافقة على واحدة من توصيتين إلغاء الموسم واحتساب البطل حامل لقب كأس مصر ودورى موسم 2018/2018 أو استكمال الموسم بالقوائم الجديدة.

وقامت لجنة المسابقات باتحاد كرة اليد بتحديد يوم 1 أبريل موعدا لمواجهات دور الـ16 بكأس مصر بمواجهات بين كل من أصحاب الجياد مع الأهلى، والبنك الأهلى مع الطيران، وبنها مع الزهور، والشمس مع طلائع الجيش، وسموحة مع سبورتنج، وهليوبوليس مع الأوليمبى، وأسيوط الرياضى مع المعادى، والزمالك مع مركز شباب العمال بقنا.