شكرا لقرائتكم خبر عن فوز الأهلى وتعادل سبورتنج فى الجولة الـ 33 بدورى سيدات اليد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أقيمت على مداراليوم، الجمعة، مواجهات قوية فى الجولة الـ 33 بدورى عمومى سيدات كرة اليد للموسم المحلى 2020 / 2021 ، وشهدت فوز كل من، الأهلى على سموحة بنتيجة 39/23 والمعادى على منوف بنتيجة 25/17، فيما تعادل الشمس مع سبورتنج 25/25 وأصحاب الجياد مع هليوليدو 18/18.
فيما تقام غدا، السبت، مواجهات قوية فى الجولة الـ 34 بدورى عمومى السيدات للموسم المحلى 2020 / 2021، حيث تشهد هذه الجولة مواجهات بين كل من، الشمس مع الأهلى وسموحة مع منوف الرياضى والزمالك مع هليوبوليس والمعادى مع حلوان الرياضى والطيران مع مدينة نصر والجزيرة مع تشامبيون الرحاب و6 أكتوبر مع أصحاب الجياد والزهور مع هليوليدو.
وقرر مجلس إدارة اتحاد كرة اليد تأجيل استكمال جولتى موسم كورونا بدورى المحترفين الذى كان قد تم تحديد موعده يومى 1 و 2 أبريل المقبلين إلى أجل غير مسمى.
كما قررالمجلس استفتاء مركز التسوية والتحكيم على الموافقة على واحدة من توصيتين إلغاء الموسم واحتساب البطل حامل لقب كأس مصر ودورى موسم 2018/2018 أو استكمال الموسم بالقوائم الجديدة.
وقامت لجنة المسابقات بإتحاد كرة اليد بتحديد يوم 1 أبريل موعدا لمواجهات دور الـ 16 بكأس مصر بمواجهات بين كلا من، أصحاب الجياد مع الأهلى و البنك الأهلى مع الطِِِِيران و بنها مع الزهور و الشمس مع طلائع الجيش و سموحة مع سبورتنج وهليوبوليس مع الأوليمبى و أسيوط الرياضى مع المعادى و الزمالك مع مركز شباب العمال بقنا .