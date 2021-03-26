شكرا لقرائتكم خبر عن فوز الأهلى وتعادل سبورتنج فى الجولة الـ 33 بدورى سيدات اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقيمت على مداراليوم، الجمعة، مواجهات قوية فى الجولة الـ 33 بدورى عمومى سيدات كرة اليد للموسم المحلى 2020 / 2021 ، وشهدت فوز كل من، الأهلى على سموحة بنتيجة 39/23 والمعادى على منوف بنتيجة 25/17، فيما تعادل الشمس مع سبورتنج 25/25 وأصحاب الجياد مع هليوليدو 18/18.

فيما تقام غدا، السبت، مواجهات قوية فى الجولة الـ 34 بدورى عمومى السيدات للموسم المحلى 2020 / 2021، حيث تشهد هذه الجولة مواجهات بين كل من، الشمس مع الأهلى وسموحة مع منوف الرياضى والزمالك مع هليوبوليس والمعادى مع حلوان الرياضى والطيران مع مدينة نصر والجزيرة مع تشامبيون الرحاب و6 أكتوبر مع أصحاب الجياد والزهور مع هليوليدو.