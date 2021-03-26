«كاف» يكشف مواعيد مباريات الأهلي والزمالك في دوري أبطال إفريقيا

الشارقة - اميمة ياسر - أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف» موعد إقامة مباراة الأهلي والمريخ في الجولة الخامسة ضمن مباريات المجموعة الأولى في دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

كما قرر موعد مباراة الزمالك مع مولودية الجزائر في مباريات نفس اليوم. حسبما نشر موقع "الوطن سبورت".

وأعلن كاف جولات دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا، حيث يقام لقاء الأهلي والمريخ في الثالثة عصر يوم 3 إبريل، وتقام مباراة الزمالك في التاسعة مساء نفس اليوم مع مولودية الجزائر.

الأهلي يحتل وصافة المجموعة الأولى في دوري أبطال إفريقيا

ويحتل الأهلي وصافة المجموعة الأولى في دوري أبطال إفريقيا برصيد 7 نقاط، حيث لعب 4 مباريات وفاز مباراتين وتعادل مباراة واحدة وخسر مثلها، حيث سجل 8 أهداف واستقبل 3 أهداف.

فيما يتواجد سيمبا بصدارة المجموعة الأولى في دوري أبطال إفريقيا برصيد 10 نقاط، حيث لعب 4 مباريات وفاز 3 مباريات وتعادل مباراة واحدة، حيث سجل 5 أهداف ولم يستقبل أي هدف.

فيما يتواجد فيتا كلوب بالمركز الثالث في مباريات نفس المجموعة في دوري أبطال إفريقيا برصيد 4 نقاط، حيث لعب 4 مباريات وفاز مباراة واحدة وتعادل مثلها وخسر مباراتين، حيث سجل 6 أهداف واستقبل 7 أخرى.

الزمالك يحتل المركز الثالث في المجموعة الرابعة بدوري أبطال إفريقيا

ويحتل الزمالك المركز الثالث في المجموعة الرابعة بدوري أبطال إفريقيا برصيد نقطتين، ولعب 4 مباريات حيث تعادل مباراتين وخسر مثلهم، فيما سجل هدف واحد واستقبل 4 أخرى.

فيما يحتل الترجي التونسي صدارة المجموعة الرابعة برصيد 10 نقاط، حيث لعب 4 مباريات حيث فيما فاز 3 مباريات وتعادل مباراة أخرى، فيما سجل 7 أهداف واستقبل 3 أخرى.

ويتواجد فريق مولودية الجزائر في وصافة المجموعة برصيد 8 نقاط، حيث لعب 4 مباريات فاز مباراتين وتعادل مثلهما، فيما سجل 3 أهداف واستقبل هدف وحيد، فيما يتذيل فريق تونجيث المجموعة برصيد نقطة واحدة.